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Польоти в заблокований Маріуполь: глава ГУР розповів про таємні місії українських Мі-8

26/05/2022 15:10

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про таємні місії українських пілотів в блокованому Маріуполі.

Про це в середу, 25 травня, поінформувало американське видання The War Zone.

За його словами, у вильотах брали участь 16 гелікоптерів Мі-8. Вони доправляли оборонцям Маріуполя все необхідне для продовження опору: зброю, боєприпаси, медикаменти, їжу.

Під час одного з вильотів у Маріуполь також доставили підкріплення – 72 бійців “Азова”.

Загалом було сім таких вильотів. Українські пілоти змогли подолати організовану росіянами систему протиповітряної оборони довкола міста.

Кожен із екіпажів здійснив від двох до чотирьох вильотів протягом місії.

На жаль, два вертольоти росіянам вдалося збити. Також вони змогли знищити гелікоптер, який вирушив на допомогу збитому екіпажу.

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