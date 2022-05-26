У Маріуполі росіяни “навчатимуть” дітей влітку, щоб русифікувати. Українські книги знищують, – радник мера

Маріуполь, 14 квітня 2022 року. Фото: Reuters

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни продовжили навчальний рік до кінця літа, щоб підготувати школи до програми Російської Федерації.

Про це в четвер, 26 травня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Тобто, без канікул. Основна мета – деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою.

Дітям все літо будуть викладати російську мову та літературу, історію Росії та математику російською.

Окупанти планують відкрити дев’ять шкіл. Однак на зараз вдалось знайти всього 53 вчителя. По шість вчителів на школу – яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі при окупації”, – написав він.

Напередодні Андрющенко повідомив, що окупанти почали інвентаризацію бібліотечних, шкільних та інших книжкових фондів – і віднесли до “екстремістської” літератури всі підручники Історії України та з літератури.

Інвентаризацію проводять працівники бібліотеки ім. Крупської в Донецьку.

Уже завершили оцінку бібліотек та шкільної літератури в Мангуші та Нікольському.

“Всі книжки, що містять “екстремістській зміст”, вилучено”, – написав Андрющенко.

“До екстремістської належать зокрема всі підручники Історії України. Тому, що визвольний рух і Московія. Про УПА та Степана Андрійовича (Бандеру, – “Н”) взагалі промовчимо. Те саме підручники з літератури. Бо Стус – знову екстреміст.

У підсумку – всі україномовні книжки вилучено для знищення. Маріуполь – наступний. Всі книжки буде знищено. Різниці між денаZівікацією та нацизмом вже нема”, – наголосив він.

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