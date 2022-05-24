3,5 тисячі за волосся: дівчинка з Чернігова Кіра Губіна обрізала золоті коси, щоб допомогти ЗСУ. ВІДЕО

У Чернігові 9-річна дівчинка Кіра Губіна вперше в житті підстригла волосся, щоб продати його і виручені гроші передати на потреби Збройних сил України.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в сюжеті Суспільного.

“У мене так серце б’ється, стрижуся вперше в житті… Що буде? Що зі мною зроблять?”, – говорить дівчинка.

Ідея підстригти понад півметрову косу прийшла Кірі на думку в укритті, де вона з батьками, братами і сестрами ховалася від російських обстрілів.

Дівчинка говорить, раніше батько категорично забороняв стригтися: “Тато був проти, завжди. Завжди. Казав: “У тебе шикарне волосся, ніколи не будемо його обрізати”.

Проте зараз тато погодився без вагань.

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“В Інтернеті я побачила, що дівчата обрізають волосся під каре і за це, взагалі, можна отримувати гроші. Я ж раніше цього не знала. Вирішила поїхати до перукарні, обрізати волосся, продати та віддати гроші на ЗСУ”, – розповідає Кіра.

Батько дівчинки Іван каже, що таке бажання доньки його дуже вразило.

“Я, звичайно, не був проти. Навпаки, чесно кажучи, я мало не заплакав. Це якось так зачепило мене. Ми два місяці обдумували, шукали: так-так, ні-ні…Коли сюди повернулися, а ця ідея та бажання в неї не зникли, вона знов і знов про це говорила. Кажу: “Все вже, давай”. Наважились”.

У родині Губіних четверо дітей. Вони переїхали до Чернігова два роки тому. Їхній будинок стоїть на околиці міста, яку з перших днів війни обстрілювали російські війська.

Будинок встояв, але потребує ремонту. На питання, чому не витратила гроші на ремонт, наприклад, своєї кімнати, Кіра відповіла: “Ну, тому що їм не потрібні якісь там підсвітки у кімнату. Їм потрібен, наприклад, хліб, їжа, вода. Можливо, на рації якісь там вони збирають. Тому я їм повинна додати. Я так думаю, що повинна прямо. Просто я хочу хоч щось зробити для ЗСУ”.

За свої коси Кіра отримала 3,5 тисячі гривень. Гроші перерахують своїм друзям військовим на передову.

“У нас є друзі, які служать в ЗСУ. Зараз вони під Луганськом, їх там близько 20 людей. Вони зараз збирають на рації, тепловізори”, – розповідають батьки.

А Кіра сподівається, що її приклад надихне й інших: “Маленька 9-річна дівчинка відрізала волосся і віддала гроші на ЗСУ. Чому у мене є багато грошей і нічим не допомагаю?” І, можливо, вони щось дадуть”.

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