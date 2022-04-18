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Воїни 93 омбр повернули дівчинці з Тростянця телефон, який відібрали в неї російські окупанти

18/04/2022 12:28

Українські військовослужбовці повернули дівчинці з Тростянця на Сумщині телефон, який в неї на блокпосту відібрали російські окупанти.

Про це вранці в понеділок, 18 квітня, повідомила пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”.

“Цю чудову дівчинку на фото звуть Іванка, їй 10 років. У руках вона тримає телефон, який у неї на блокпосту відібрали росіяни, що прийшли окуповувати її рідне місто Тростянець на Сумщині. Але завдяки холодноярцям мобільний телефон повернувся власниці”, – йдеться в повідомленні.

У березні розвідувальний підрозділ 93-ї омбр проводив операцію на східному напрямку від Тростянця.

“У полон до наших хлопців потрапив механік-водій з Кантемирівської дивізії Російських збройних сил. При затриманні у полоненого знайшли червоненький мобільний телефон, а також павербанк зі стразами. Спочатку окупант брехав, що це його речі. У мобілці була сім-картка одного з російських операторів. І з цього телефона вже були дзвінки до Росії. Та в списку контактів були й українські номери, підписані “татуся” та “мамуля”. Холодноярці почали телефонувати на ці номери. Виявилося, що телефон належить Іванці”, – зазначила пресслужба.

Мама дівчинки Олена розповіла, що 15 березня вони із усією родиною виїхали евакуаційним коридором з тоді ще окупованого Тростянця.

“Стояли у колоні, на своїй машині “шестірочці”, були перелякані, бо за місто йшли бої. До нас підійшли військові РФ і сказали віддати усі телефони. Я відповіла, що у нас вони усі розряджені. До цього ми повидаляли всі месенджери, щоб не надавати ворогу будь-яку інформацію. На блокпосту російські військові ходили з картонною коробкою та відбирали телефони в усіх, хто їхав з міста, погрожували розстрілом. Вони кричали та залякували нас. Казали, нібито ми їх знімаємо”, – говорить пані Олена.

Через три дні на її номер зателефонували українські військові й спитали: “Це ви мама?”.

“Я відповіла – так. Дмитро з 93-ї бригади розповів, що наші захисники у полоненого російського військового знайшли телефон. Питали, чи ми живі… Я була така схвильована, що спочатку не повірила, думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити його собі, вони все одно відправили телефон нам “Новою поштою”, – додала пані Олена.

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