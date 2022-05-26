Рашисти обстріляли Лисичанськ і Сєвєродонецьк, є загиблі

Фото: Сергій Гайдай/Телеграм

Від ворожих обстрілів Лисичанська на Луганщині троє людей загинули.

У Сєвєродонецьку окупанти атакували підприємство “Імпульс”, пошкоджено багато будинків.

Про це вранці в четвер, 26 травня, повідомив голова ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Потужний та довготривалий артилерійський удар росіяни завдали по Лисичанську 25 травня.

Ворог намагався штурмувати нашу оборону поблизу Устинівки і в той же час артилерією нищив це село та розташоване поряд місто Лисичанськ.

Як наслідок, двоє загиблих в Устинівці та один – в самому Лисичанську. Зафіксоване потрапляння снаряду в центр надання гуманітарної допомоги, пошкоджено волонтерський автомобіль, якій доставляв їжу на Луганщину”, – написав він.

Окупанти пошкодили 11 багатоповерхівок та будівлю підприємства “Імпульс” в Сєвєродонецьку, вісім багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП в Лисичанську, чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському.

За словами Гайдая, у селах та селищах пошкоджень житлового фонду в рази більше.

Сєвєродонецьк і Новозванівка минулої доби витримали декілька авіаційних ударів. Зараз ворог намагається закріпитися в цьому районі.

Гайдай повідомив, що загалом за 25 травня на Луганщині захисники відбили десять атак росіян, знищили чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА типу “Орлан-10”.

Читайте також:

На Луганщині поліцейські створили спеціальну поховальну команду