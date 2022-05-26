Home / Війна / Рашисти обстріляли Лисичанськ і Сєвєродонецьк, є загиблі

Рашисти обстріляли Лисичанськ і Сєвєродонецьк, є загиблі

26/05/2022 09:15

Від ворожих обстрілів Лисичанська на Луганщині троє людей загинули.

У Сєвєродонецьку окупанти атакували підприємство “Імпульс”, пошкоджено багато будинків.

Про це вранці в четвер, 26 травня, повідомив голова ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Потужний та довготривалий артилерійський удар росіяни завдали по Лисичанську 25 травня.

Ворог намагався штурмувати нашу оборону поблизу Устинівки і в той же час артилерією нищив це село та розташоване поряд місто Лисичанськ.

Як наслідок, двоє загиблих в Устинівці та один – в самому Лисичанську. Зафіксоване потрапляння снаряду в центр надання гуманітарної допомоги, пошкоджено волонтерський автомобіль, якій доставляв їжу на Луганщину”, – написав він.

Окупанти пошкодили 11 багатоповерхівок та будівлю підприємства “Імпульс” в Сєвєродонецьку, вісім багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП в Лисичанську, чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському.

За словами Гайдая, у селах та селищах пошкоджень житлового фонду в рази більше.

Сєвєродонецьк і Новозванівка минулої доби витримали декілька авіаційних ударів. Зараз ворог намагається закріпитися в цьому районі.

Гайдай повідомив, що загалом за 25 травня на Луганщині захисники відбили десять атак росіян, знищили чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА типу “Орлан-10”.

Читайте також:
На Луганщині поліцейські створили спеціальну поховальну команду

Унікальних переглядів: 16
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ЄС, США і Британія створили групу АСА для координації розслідування воєнних злочинів Росії

Європейський Союз, США та Велика Британія оголосили про створення групи для координації зусиль із притягнення до відповідальності за злочини, скоєні Росією під час війни проти України. Про це йдеться...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse