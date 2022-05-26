Ситуація на Луганщині – складна, але ЗСУ “всіма силами” намагаються це змінити, – ГШ

Ситуація в Луганському регіоні є складною, але українські війська “всіма силами” намагаються це змінити.
Про це у четвер, 26 травня, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.
“Ситуація в Луганському регіоні важка, але ми намагаємося всіма силами змінити ситуацію…Так, противник наразі має перевагу і в авіації, і в артилерії, але ми робимо все можливе. Прискорить нашу перемогу надання сучасного озброєння від країн-партнерів”, – сказав Громов під час брифінгу, його цитує “Радіо Свобода”.
За його словами, російські війська продовжують завдавати авіаційних ударів, артилерійських уражень по українських військах біля Сєвєродонецька.
“Противник діє за класичною схемою – початку використовує бомбардувальну авіацію, далі – штурмову авіацію, потім – артилерію і лише потім безпосередньо вступають у бій наземні сили. Але завдяки стійкості наших воїнів, завдяки відсічі зараз ситуація важка, але стабільна”, – додав Громов.
Представник Генштабу зазначив, що російські війська продовжують намагатися взяти під свій контроль місто Лиман.
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