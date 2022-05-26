Над Сумами ППО збила російську ракету

“Зґвалтували жінку, відрізали їй язик”: росіянин хизується дружині злочинами армії РФ в Україні, – перехоплення СБУ

Російські окупанти кидають гранати у підвали, де мирні українці рятуються від ворожих обстрілів та хизуються тим, що калічать цивільних. Про це в четвер, 26 травня, інформує пресцентр Служби безпеки...