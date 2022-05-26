Над Сумами ППО збила російську ракету

Про це повідомив у четвер, 26 травня, начальник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
“Сьогодні опівдні наші сили ППО збили ворожу ракету над Сумами”, – написав начальник ОВА.
Як писала “Новинарня“, 12 травня від ворожого артудару по Сумському району загинув мирний мешканець.
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