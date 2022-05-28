Макрон і Шольц обговорили з Путіним розблокування експорту українського зерна та звільнення полонених

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер ФРН Олаф Шольц

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели спільну телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це в суботу, 28 травня, інформує “Європейська правда”.

Спершу про розмову повідомила російська сторона. Як випливає з комюніке Кремля, Путін переконував співрозмовників, нібито російська армія не порушує законів ведення війни, розповідав про “налагодження життя у звільненому Маріуполі” та інших окупованих містах.

Путін також запевняв, що Росія буцімто відкрита до відновлення перемовин про припинення війни з Україною і вони заморожені лише через позицію Києва. Також Путін погрожував “дестабілізацією ситуації і загостренням гуманітарної кризи”, якщо Захід продовжить допомагати Україні зброєю.

Президент країни-агресора заявив Макрону і Шольцу, що загроза світової продовольчої кризи нібито стала наслідком санкцій проти Росії (а не нападу РФ на Україну) та “хибної економічної і фінансової політики західних країн”. Він сказав, що Росія “готова сприяти віднайденню варіантів для безперешкодного експорту зернових, включно з вивозом українського зерна з чорноморських портів”.

Також Путін закликав зняти з РФ санкції, щоб “наростити поставки російських добрив і агропродукції”.

У Єлисейському палаці зазначили, що розмова відбулася з ініціативи Макрона і Шольца. Європейські лідери наполягали на необхідності обговорювати з Україною шляхи для припинення війни, з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України.

“Лідери повторили вимогу припинити вогонь та закликали його (Путіна) якнайшвидше погодитися на прямі переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Президент Французької Республіки і канцлер Німеччини вимагали звільнення близько 2500 захисників “Азовсталі”, які стали військовополоненими”, – зазначено в комюніке французької сторони.

Також Макрон і Шольц переконували Путіна припинити блокаду порту Одеси й таким чином уможливити експорт українського зерна та запобігти глобальним продовольчим проблемам.

“Лідери взяли до уваги обіцянку російського президента надати кораблям доступ до порту для експорту зерна так, щоб Росія не скористалася цим у військових цілях, якщо шлях буде розміновано. У цьому контексті вони закликали до продовження роботи, яка вже почалася в ООН”, – сповістив Єлисейський палац.

Згідно з цим комюніке, що Еммануель Макрон і Олаф Шольц продовжать тримати контакт щодо цього питання.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ЄС розглядає можливість військово-морської місії для розблокування експорту харчів з України.

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