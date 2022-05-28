Заяви Росії про “гуманітарні коридори” в Чорному морі для цивільних суден є маніпуляцією, – ВМСУ

Російська Федерація оголосила про надання “гуманітарних маршрутів” у Чорному морі для цивільного судноплавства, однак насправді вони не є безпечними.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Військово-морських сил ЗС України в суботу, 28 травня.

“Продовжуючи і надалі нехтувати норми міжнародного морського права, корабельні угруповання РФ продовжують блокувати цивільне судноплавство в акваторіях Чорного та Азовського морів, зробивши їх зоною ведення бойових дій. Наразі в готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет РФ типу “Калібр” із сумарним залпом до 16 ракет.

Водночас Росія цинічно оголошує про начебто безпечні маршрути в Чорному морі для цивільного судноплавства. Така заява є маніпуляцією. Країна-агресор не може бути гарантом безпеки, адже з перших днів повномасштабного вторгнення, в порушення норм безпеки цивільного судноплавства та міжнародного гуманітарного права, РФ вчиняла обстріли іноземних цивільних суден”, – заявили у флотській пресслужбі.

“Ми не будемо виконувати вигаданих правил країни-агресора, підлого вбивці та мародера. Україна є незалежною, демократичною і правовою державою, яка дотримується норм міжнародного права у тому числі міжнародного морського права”, – наголосив командувач Військово-Морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Дійсно безпечними маршрутами можуть бути лише ті, які узгоджені міжнародними договорами, де гарантами безпеки виступають цивілізовані країни, наголосили у ВМСУ.

“Які б “гуманітарні” ярлики вони на себе не чіпляли, світ побачив справжнє лице РФ”, – додав командувач.

Пресслужба поширила з цього приводу фото уражених 25 лютого 2022 року кораблями РФ цивільне судно Namura Queen під прапором Панами й танкер Millennial Spirit під прапором Молдови.

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