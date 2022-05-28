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ЄС розглядає можливість військово-морської місії для розблокування експорту харчів з України, – ЗМІ

28/05/2022 15:57

Євросоюз розгляне можливість створення військово-морської місії для звільнення від російської блокади українського аграрного експорту.

Про це з посиланням на іспанське видання El Pais пише “Європейська правда“.

Як повідомила іспанська газета, саміт лідерів ЄС у Брюсселі 30 травня розгляне проблему зростання голоду в країнах, що залежать від експорту сільськогосподарської продукції з України.

Євросоюз готовий мобілізувати всі можливі ресурси, щоб полегшити вивезення зерна, яке накопичилося в українських елеваторах та портах, вихід з яких заблокований російськими військами.

Обговорюється навіть можливість запуску морської місії із супроводу вантажних суден з України через заміноване Чорне море, де чатують російські кораблі та підводні човни.

У проєкті висновків саміту зазначається, що лідери ЄС “рішуче засуджують знищення та незаконне привласнення Росією сільськогосподарської продукції України”.

Також саміт попросить Москву “зняти блокаду українських портів і дозволити вивезення харчових продуктів, зокрема з Одеси”.

Згідно з джерелами, Брюссель розглядає запуск військово-морської місії, щоб гарантувати, що зерно буде безпечно вивезене з Одеси.

Як наголошується в статті El Pais, військово-морська операція з вивезення українського зерна “загрожує надмірним ризиком можливих військових зіткнень з ВМФ Росії”.

Але Брюссель майже з таким же острахом спостерігає за спалахом гуманітарної кризи в країнах, чиї основні потреби у продовольстві залежать від українського експорту.

У четвер, 26 травня, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну, а наступного дня – президентові України Володимиру Зеленському, щоб вивчити можливість угоди між двома сторонами, яка дозволить розблокувати вивезення зерна.

Путін пов’язує проблему з європейськими санкціями, а Драгі попередив, що насувається продовольча криза “гігантських масштабів та жахливих людських наслідків”.

“Дебати про місію спільної безпекової та оборонної політики неминучі”, – зазначило джерело іспанського видання.

Нині ЄС має 18 оперативних місій такого типу по всьому світу. Деякі з них – військово-морські: наприклад, та, яка стежить за дотриманням ембарго на постачання зброї до Лівії у Середземному морі й місія, яка бореться з піратством в Індійському океані біля узбережжя Сомалі.

Але всі опитані джерела визнають, що операція в Чорному морі є “безпрецедентним ризиком” для європейських сил.

Проте Євросоюз хоче показати країнам, яким загрожує голод, що брак зерна є наслідком не європейських санкцій, як стверджує російська пропаганда, а збройної блокади Росією українських портів.

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