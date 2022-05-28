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Число знищених росіян досягло 30 тисяч, – Генштаб

28/05/2022 09:55

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 28 травня.

За даними української сторони, число “двохсотих” серед особового складу росіян досягло 30 тисяч.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 250 військовослужбовців противника, 8 танків, 12 бронемашин, 4 гелікоптерів тощо.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 30 000 осіб (+250) ліквідовано,
  • танків ‒ 1330 (+8) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 3258 (+12),
  • артилерійських систем – 628 (+5),
  • РСЗВ – 203 (+2),
  • засобів ППО – 93,
  • літаків – 207,
  • гелікоптерів – 174 (+4),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503,
  • крилатих ракет – 116 (+1),
  • кораблів/катерів – 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2226,
  • спеціальної техніки – 48.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 27 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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