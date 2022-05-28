Число знищених росіян досягло 30 тисяч, – Генштаб

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 28 травня.
За даними української сторони, число “двохсотих” серед особового складу росіян досягло 30 тисяч.
Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 250 військовослужбовців противника, 8 танків, 12 бронемашин, 4 гелікоптерів тощо.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:
(У дужках – зміна показника порівняно з даними 27 травня)
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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