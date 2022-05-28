Число знищених росіян досягло 30 тисяч, – Генштаб

Убитий росіянин у селі Мала Рогань на Харківщині. Фото: Олена Максименко / Новинарня

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 28 травня.

За даними української сторони, число “двохсотих” серед особового складу росіян досягло 30 тисяч.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 250 військовослужбовців противника, 8 танків, 12 бронемашин, 4 гелікоптерів тощо.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 30 000 осіб (+250) ліквідовано,

танків ‒ 1330 (+8) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3258 (+12),

артилерійських систем – 628 (+5),

РСЗВ – 203 (+2),

засобів ППО – 93,

літаків – 207,

гелікоптерів – 174 (+4),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503,

крилатих ракет – 116 (+1),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2226,

спеціальної техніки – 48.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 27 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 94 – 28.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

