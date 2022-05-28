Моряки виловили рятувальний круг та світловий буй із потопленого крейсера “Москва”

Рятувальний круг та світловий буй з крейсера-потопельника "Москва"

Прикордонники загону морської охорони ДПС України отримали рятувальний круг та світловий буй із флагмана Чорноморського флоту РФ – крейсера “Москва”, який був потоплений ЗСУ в Чорному морі.

Про це в суботу, 28 травня, повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

За його словами, ці предмети прикордонникам передали небайдужі моряки – “після зустрічі недофлагмана ЧФ РФ із “Нептуном” речі дрейфували у відкритому морі”.

“Була “Москва” – тепер нема. Від неї залишилися лише ось такі приємні згадки”, – зазначив Дейнеко, додавши, що вони стануть музейними експонатами.

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Що й де сталося

Флагман ЧФ Росії ракетний крейсер “Москва” був уражений двома українськими ракетами (ймовірно, “Нептун”), загорівся та затонув у Чорному морі – за офіційною інформацією, 14 квітня.

Про ураження крейсера стало відомо вечері 13 квітня.

Згодом і розробники з київського КБ “Луч”, і колишній куратор ракетної програми України підтвердили, що удару по “Москві” було завдано саме українськими протикорабельними ракетами “Нептун”.

Росіяни офіційно заявляли лише про пожежу на крейсері, детонацію боєкомплекту, невдале буксирування в умовах шторму – відтак корабель перекинувся й затонув.

В американському міноборони в коментарях ЗМІ підтвердили, що удар та подальше затоплення крейсера є заслугою української ракети.

Експерти Naval News проаналізували знімки із супутників з інфрачервоним фільтром і визначили точні координати місцерозташування крейсеру “Москва” в момент влучання в нього українських ракет.

Встановлено, що вибух на кораблі стався ще о 6:52 за київським часом 13 квітня.

У цей момент корабель перебував за 80 морських миль від Одеси, 50 миль від українського узбережжя, між островом Зміїний та Севастополем.

Точні координати в момент удару українських ракет по крейсеру – 45°10’43.39″N, 30°55’30.54″E

У цей момент неподалік “Москви” перебувало ще кілька російських бойових кораблів.

Експерти наголосили, що це підтверджує версію української влади, адже корабель перебував на відстані, яка потрапляє в радіус дії ракет “Нептун”.

Міноборони Росії спочатку заявляло, що екіпаж “Москви” вижив та був “повністю евакуйований” на інші кораблі.

Американські джерела зазначали, що внаслідок вибуху й затоплення крейсера є загиблі та врятовані.

15 квітня в Севастополі відбулася церемонія прощання з крейсером “Москва”, куди принесли жалобний вінок із написом “кораблю та морякам“.

16 квітня міністерство оборони РФ опублікувало відео із залишками екіпажу крейсера “Москва” на плацу, на якому є також командир корабля Антон Купрін. З екіпажем зустрічається головнокомандувач ВМФ Росії Микола Євменов та каже, що особовий склад крейсера “Москва” перебуває в основному пункті базування – місті Севастополь”.

На опублікованому відео (без звуку) у строю перед адміралом Євменовим стоять, на око, приблизно 150-200 моряків, переважно матросів. Невідомо, яка частина з них справді з “Москви”.

У різні роки чисельність команди крейсера “Москва” становила 416-510 осіб. Чому в строю немає решти членів екіпажу, російська влада ніяк не пояснює.

Тим часом у російських мережах починають спливати загиблі на крейсері “Москва”.

“Новая газета. Европа” публікувала розповідь матері одного із врятованих строковиків, який був в екіпажі “Москви”, з його зізнанням: на борту крейсера загинули близько 40 осіб, є зниклі безвісти, багато поранених із відірваними кінцівками.

22 квітня міністерство оборони Росії вперше озвучило дані про втрати на затопленому крейсері “Москва”: загинула нібито лише одна людина, зате 27 – “зникли безвісти”, 396 – евакуйовані.

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