На пошук затонулого крейсера “Москва” росіяни послали старика 1913 року виготовлення

Обстежувати знищений українськими “Нептунами” ракетний крейсер “Москва” та, можливо, піднімати його з дна Росія відправила допоміжне рятувальне судно “Коммуна”, яке було спущено на воду ще у 1913 (!) році під назвою “Волховъ”.

Цей рятувальник підводних човнів має тип катамарана і є справжнім раритетом у складі Чорноморського флоту РФ. “Коммуна” – найстаріший діючий корабель військово-морських сил у світі, пише Defense Express.

Про виправу “Коммуни” 22 квітня із Севастополя до місця, де на дні заліг російський флагман, із посиланням на супутникові знімки повідомив OSINT-дослідник H I Sutton.

Here -> https://t.co/J7vRt6Wlcv#Russian Navy deploys unique 110-year-old ship to investigate Moskva wreck. Likely carrying a DSRV minisub. #UkraineInvasion pic.twitter.com/fqyZ1DE14Q

— H I Sutton (@CovertShores) April 22, 2022