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На пошук затонулого крейсера “Москва” росіяни послали старика 1913 року виготовлення

23/04/2022 02:56

Обстежувати знищений українськими “Нептунами” ракетний крейсер “Москва” та, можливо, піднімати його з дна Росія відправила допоміжне рятувальне судно “Коммуна”, яке було спущено на воду ще у 1913 (!) році під назвою “Волховъ”.

Цей рятувальник підводних човнів має тип катамарана і є справжнім раритетом у складі Чорноморського флоту РФ. “Коммуна” – найстаріший діючий корабель військово-морських сил у світі, пише Defense Express.

Про виправу “Коммуни” 22 квітня із Севастополя до місця, де на дні заліг російський флагман, із посиланням на супутникові знімки повідомив OSINT-дослідник H I Sutton.

Для розуміння: проєкт цього корабля розробили на Путиловському заводі в Петербурзі ще 1911 року – за часів царату, за три роки до початку Першої світової війни.

Третя дочка імператора Миколи II Марія розбила пляшку шампанського об борт судна 17 листопада 1913 року (кількома днями раніше в Києві був виправданий Бейліс). Портрет великої княжни відтоді посідає почесне місце у кают-компанії судна.

Спуск на воду судна “Волховъ”. Санкт-Петербург, 1913 рік

За 110 років існування цього судна ані СРСР, ані Росія не створили щось подібне за можливостями та провели вже нескінченну кількість ремонтів та модернізацій рятувальника.

За час свого існування “Коммуна” підняла п’ять підводних човнів – у 1917, 1928, 1931, 1956 та 1957 роках.

Максимальна глибина, з якої це допоміжне судно підняло субмарину – 84 метри. Тоді, у 1931 році, на “Коммуну” підняли 68-метровий підводний човен “Рабочий”.

Для підводних робіт на судні “Коммуна” встановлено рятувальний глибоководний апарт АС-28, оснащений двома маніпуляторами та здатний занурюватись на глибину до 1000 метрів.

З точки зору завдання судна, з максимальною долею вірогідності можна говорити про намір підняти з “Москви” ракети П-1000.

Також не виключено, що рашисти оцінюють можливість та доцільність підйому всього крейсера. На користь цього, якщо розрахунки Defense Express правильні, свідчить мала глибина залягання корабля – 50-60 метрів.

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Що й де сталося

Флагман ЧФ Росії ракетний крейсер “Москва” був уражений двома українськими ракетами (ймовірно, “Нептун”), загорівся та затонув у Чорному морі – за офіційною інформацією, 14 квітня.

Про ураження крейсера стало відомо вечері 13 квітня.

Згодом і розробники з київського КБ “Луч”, і колишній куратор ракетної програми України підтвердили, що удару по “Москві” було завдано саме українськими протикорабельними ракетами “Нептун”.

Росіяни офіційно заявляли лише про пожежу на крейсері, детонацію боєкомплекту, невдале буксирування в умовах шторму – відтак корабель перекинувся й затонув.

В американському міноборони в коментарях ЗМІ підтвердили, що удар та подальше затоплення крейсера є заслугою української ракети.

Експерти Naval News проаналізували знімки із супутників з інфрачервоним фільтром і визначили точні координати місцерозташування крейсеру “Москва” в момент влучання в нього українських ракет.

Встановлено, що вибух на кораблі стався ще о 6:52 за київським часом 13 квітня.

У цей момент корабель перебував за 80 морських миль від Одеси, 50 миль від українського узбережжя, між островом Зміїний та Севастополем.

Точні координати в момент удару українських ракет по крейсеру – 45°10’43.39″N, 30°55’30.54″E

У цей момент неподалік “Москви” перебувало ще кілька російських бойових кораблів.

Експерти наголосили, що це підтверджує версію української влади, адже корабель перебував на відстані, яка потрапляє в радіус дії ракет “Нептун”.

Міноборони Росії спочатку заявляло, що екіпаж “Москви” вижив та був “повністю евакуйований” на інші кораблі.

Американські джерела зазначали, що внаслідок вибуху й затоплення крейсера є загиблі та врятовані.

15 квітня в Севастополі відбулася церемонія прощання з крейсером “Москва”, куди принесли жалобний вінок із написом “кораблю та морякам“.

16 квітня міністерство оборони РФ опублікувало відео із залишками екіпажу крейсера “Москва” на плацу, на якому є також  командир корабля Антон Купрін. З екіпажем зустрічається головнокомандувач ВМФ Росії Микола Євменов та каже, що особовий склад крейсера “Москва” перебуває в основному пункті базування – місті Севастополь”.

На опублікованому відео (без звуку) у строю перед адміралом Євменовим стоять, на око, приблизно 150-200 моряків, переважно матросів. Невідомо, яка частина з них справді з “Москви”.

У різні роки чисельність команди крейсера “Москва” становила 416-510 осіб. Чому в строю немає решти членів екіпажу, російська влада ніяк не пояснює.

Тим часом у російських мережах починають спливати загиблі на крейсері “Москва”.

“Новая газета. Европа” публікувала розповідь матері одного із врятованих строковиків, який був в екіпажі “Москви”, з його зізнанням: на борту крейсера загинули близько 40 осіб, є зниклі безвісти, багато поранених із відірваними кінцівками.

22 квітня міністерство оборони Росії вперше озвучило дані про втрати на затопленому крейсері “Москва”: загинула нібито лише одна людина, зате 27 – “зникли безвісти”, 396 – евакуйовані.

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