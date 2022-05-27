ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 93 – 27.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Вирва на місці артилерійських обстрілів на Харківщині. Фото: 93 омбр ЗСУ

Напередодні

Фотограф AFP Аріс Мессініс зафіксував бої та українських військових під Лисичанськом Луганської області.

Фотографії зроблені 23 травня, коли цивільні намагалися виїхати “дорогою життя” Лисичанськ-Бахмут, яку російська армія обстрілює з мінометів та намагається взяти під контроль.

Ранок

Офіс генпрокурора: станом на ранок 27 травня 2022 року більше ніж 679 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 241 дитина загинула та понад 438 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 151, Київській – 116, Харківській – 108, Чернігівській – 68, Луганській – 50, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській областях – 17, у місті Києві – 16 та у Житомирській області – 15.

26 травня окупанти вкотре обстріляли місто Харків з артилерії. Загинуло вісім мирних мешканців. Серед постраждалих родина: 5-місячний хлопчик з батьком загинули, а мати в лікарні. Поранено 17 людей, в їх числі 9-річна дівчинка.

Ранок

Статистика генпрокуратури в день останнього дзвоника:

через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1887 закладів освіти. 180 із них зруйновано повністю.

9:10

Генеральний штаб ЗС України подав оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 27 травня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.05 орієнтовно склали:

особового складу – ліквідовано близько 29750 (+150) осіб,

танків ‒ 1322 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3246 (+11),

артилерійських систем – 623 (+6),

РСЗВ – 201,

засобів ППО – 93,

літаків – 206,

гелікоптерів – 170,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1),

крилатих ракет – 115 (+1),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+1),

спеціальної техніки – 48 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 26 травня)

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.

Ранок

Вчора в Маріуполі на території школи №30 у Кальміуському районі, по вул. Дністровській, в результаті детонації нерозірваного російського снаряда від “Граду” загинув 12-річний хлопчик.

“Російська зброя продовжує вбивати дітей Маріуполя навіть після активних дій”, – радник мера Петро Андрющенко.

Дев’ята година

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай:

Орки б’ють по мостах та “дорозі життя” – намагаються відрізати Луганщину.

На Сєвєродонецьк наступають одразу з декількох напрямків. В області за добу загинуло п‘ятеро цивільних.

Росіяни закидують Сєвєродонецьк артилерійським вогнем. Обстріли хаотичні, прилітало в різні райони міста. Найбільше дісталося старій частині – там загинуло чотири людини.

У Комишувасі отримав несумісні з життям поранення чоловік, ще двоє жінок загинули днями в Гірському, але про це стало відомо тільки зараз.

Руйнації шалені по всій області. Пошкоджено [за минулу добу] близько 20 об‘єктів у Лисичанську, зокрема рашисти поцілили в будівлю поліції, на щастя – без жертв, 11 багатоповерхівок – у Сєвєродонецьку, біля 30 – в Гірській громаді, ще з десяток – на Попаснянщині.

Рашисти намагаються на Бахмутському напрямку ближче підійти до “дороги життя”, щоб захопити її, це не вдається, тож ворог постійно її обстрілює, що ускладнює пересування нею.

Вночі

Харківщина: близько першої ночі в місті Люботин ворог обстрілами пошкодив школу. Постраждалих немає.

Внаслідок обстрілу Чугуєва, пошкоджений житловий будинок, жертв немає.

7:40

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко про ситуацію в регіоні: “Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька “прильотів”. Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей”.

Де саме були обстріли і коли, Резніченко не повідомив.

Напередодні

128-ма гірсько-штурмова бригада ЗСУ звітує:

6:45

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Слобожанському напрямку ворог здійснює підготовку особового складу для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Завдає вогневого ураження та проводить дистанційне мінування місцевості на маршрутах можливого висування підрозділів наших військ.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування українських військ.

На Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій ЗСУ, відновили наступ.

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження українських підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська.

Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати українські підрозділи від основних сил.

На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у населеному пункті Лиман.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує вживати заходів щодо збереження контролю над територією Херсонської області. Збільшив кількість обстрілів підрозділів ЗСУ, веде повітряну розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій. Посилив угруповання за рахунок перекидання резервних підрозділів.

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Читайте про ДЕНЬ 60 ОБОРОНИ, Великдень, 24.04.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 62 ОБОРОНИ, 26.04.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 77 ОБОРОНИ, 11.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 78 ОБОРОНИ, 12.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 79 ОБОРОНИ, 13.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 80 ОБОРОНИ, 14.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 81 ОБОРОНИ, 15.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 82 ОБОРОНИ, 16.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 83 ОБОРОНИ, 17.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 84 ОБОРОНИ, 18.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 85 ОБОРОНИ, 19.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 86 ОБОРОНИ, 20.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 88 ОБОРОНИ, 22.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 89 ОБОРОНИ, 23.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 90 ОБОРОНИ, 24.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 91 ОБОРОНИ, 25.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 92 ОБОРОНИ, 26.05.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути Сєвєродонецьк та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині.

▪️ 16-20 травня фактично закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.