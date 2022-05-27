“Найважча неядерна зброя проти українців”: Подоляк показав роботу вогнеметної системи “Солнцепек”

Фото: ТАСС

Антикризовий радник голови офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив відео роботи важкої вогнеметної системи “Солнцепек” армії Росії у масштабній війні проти України.

Матеріал він опублікував на сторінці у твітері у п’ятницю, 27 травня.

“Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! РФ уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ?”, – наголосив Подоляк.

На відео – робота 🇷🇺 вогнеметної системи «Солнцепек». Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! Рф уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати 🇺🇦 РСЗВ? pic.twitter.com/cMhJYRSMtC — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022

Наслідки обстрілів із важких вогнеметних систем залпового вогню ТОС-1 («Буратіно») та ТОС-1А («Солнцепек») є більш руйнівними, ніж від реактивних ракет та традиційної артилерії.

Довідково:

Вперше про використання «Буратіно» армією РФ проти України українські військові повідомляли у січні 2015 року: за словами тодішнього командира 93-ї бригади Олега Мікаца, тоді до Донецького аеропорту тоді підвели чотири такі установки.

Наприкінці лютого про розгортання систем ТОС-1 у широкомасштабній війні проти України повідив телеканал CNN, а також британська розвідка.

«Ми бачили розгортання систем термобаричної артилерії і турбуємося, наскільки широким може бути її застосування», – заявив 3 березня міністр оборони Об’єднаного Королівства.

9 березня пропагандистський телеканал міноборони «Звезда» показав, як 4 березня військові РФ використали ТОС-1А «Сонцепек» проти української армії.

Після цього розвідка Великої Британії уточнила, що подібна зброя перебуває на межі забороненої.

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