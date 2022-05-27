Росія використала проти України вже 2400 ракет

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація використала проти України 2400 ракет різних видів.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час виступу в індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia у п’ятницю, 27 травня.

“За час від 24 лютого цього року російська армія застосувала проти України вже 2400 різних ракет. Абсолютна більшість – по цивільній інфраструктурі, по підприємствах, по складах, зокрема по складах із продовольством, по житлових будинках, по залізниці”, – сказав глава української держави.

За словами Зеленського, упродовж трьох місяців повномасштабної війни російські бойові літаки понад три тисячі разів з’являлися в українському небі.

Він також поінформував, що зруйновано більше 600 закладів охорони здоров’я, майже 2000 освітніх об’єктів. Окрім того, Президент зазначив, що в різних регіонах України внаслідок бойових дій пошкоджено десятки релігійних об’єктів.

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