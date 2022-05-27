На Херсонщині збито російський винищувач Су-35

У Херсонській області наші пілоти збили російський винищувач Су-35.
Про це у п’ятницю, 27 травня, повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
“Близько 14.00 винищувач МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації”, – йдеться в повідомленні.
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