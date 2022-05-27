24-та бригада затрофеїла російський танк Т-72Б

Військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ здобули в боях ще один трофейний танк, він вже служить нашим військовим та працює по росіянах.
Про це у п’ятницю, 27 травня, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
“Нова “здобич” військовослужбовців Королівської бригади: бійці 24 омбр імені короля Данила взяли черговий трофейний танк”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російський Т-72Б уже на службі у ЗСУ та успішно працює проти самих окупантів.
“Непогане поповнення до постійної допомоги від наших західних партнерів”, – додали у відомстві.
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