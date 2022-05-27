У Маріуполі на території колишнього заводу “Октябрь” знайшли близько 70 тіл загиблих

У захопленому Маріуполі на території колишнього заводу «Октябрь» знайдено близько 70 тіл загиблих, яких заблокувало уламками будівлі після ворожого обстрілу. Тіла вивезено для поховання в братську могилу.

Про це повідомив у п’ятницю, 27 травня, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“В ході розбору завалів МСЧ росії по вул. Куїнджі, на території колишнього заводу “Октябрь”, знайдено близько 70 тіл загиблих. Причина та сама – людей заблокувало уламками будівлі після обстрілу”, – повідомив Андрющенко.

Він зазначив, що тіла загиблих було запаковано в пластикові мішки та вивезено для поховання в братську могилу в селище Старий Крим. Ідентифікації не проводилось. Та місцеві розповідають, що особливо ідентифікувати не було чого з огляду на стан тіл.

“Скільки таких могильників, залишених російськими бомбами в Маріуполі ще буде знайдено. Одиниці? Десятки? Сотні? Лють. Просто Лють”, – наголосив радник мера.

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