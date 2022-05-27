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У Маріуполі на території школи підірвався підліток

27/05/2022 10:43

26 травня на території школи у Маріуполі вибухнув російський снаряд, у результаті чого загинув 12-річний хлопчик.

Про це повідомив у п’ятницю, 27 травня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

“В Маріуполі на території школи №30 в Кальміуському районі по вул. Дністровській в результаті детонації нерозірваного російського снаряду “Град” загинув 12-річний хлопчик”, – написав він.

Радник мера додав, що російська зброя продовжує вбивати дітей Маріуполя навіть після активних дій.

Він закликав дорослих бути уважними і обережними і кожного дня нагадувати дітям, щоб не торкались підозрілих, незнайомих предметів, особливо схожих на снаряди, ракети та іншу зброю.

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