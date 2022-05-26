У Маріуполі затоплене військове судно “Донбас” досі не дає ворогу запустити порт

У захопленому російськими загарбниками Маріуполі затоплене військове судно “Донбас” досі заважає агресору запустити роботу морського торговельного порту.

Про це повідомив у четвер, 26 травня, у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маріуполь. Незламний та Нескорений. Останній наш військовий прапор в місті. На затопленому військовому судні “Донбас”. Яке досі заважає окупантам запустити роботу порту”, – написав Андрющенко.

Він опублікував відео з порту, на якому видно над водою частину надпалубної конструкції затопленого судна з прапором.

Андрющенко раніше зазначав, що загарбники хочуть вивезти металопрокат та залишки зерна з території Маріупольського порту. Металопрокату, за його словами, в порту на декілька десятків мільйонів доларів США.

Читайте також:

Окупанти атакували патрульний катер “Слов’янськ”. Він затонув, частина екіпажу зникла безвісти