Мінуснули ще 150: Генштаб оновив статистику російських втрат

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 29 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 150 військовослужбовців противника, 8 танків, 12 бронемашин тощо.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.05 орієнтовно склали:

особового складу – приблизно 30150 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1338 (+8) одиниць,

бойових броньованих машин – 3270 (+12),

артилерійських систем – 631 (+3),

РСЗВ – 203,

засобів ППО – 93,

літаків – 207,

гелікоптерів – 174,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1),

крилатих ракет – 116,

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2240,

спеціальної техніки – 48.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 28 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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