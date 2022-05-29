Віцепрем’єр Верещук дала поради жителям окупованих територій

Ірина Верещук

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук дала поради мешканцям захоплених РФ територій України щодо перебування на цих територіях.

Про це йдеться в дописі в її телеграм-каналі ввечері в неділю, 29 травня.

“Ця війна, можливо, буде довшою, ніж очікували. Землю свою ми не віддамо. Ми за неї воюємо та ми її відвоюємо. Тому, можливо, ця війна буде кривавішою, ніж ми уявляли.

Після 24 лютого життя всіх українців змінилося. Особливо це стосується тих, хто зараз мешкає на тимчасово окупованих територіях. Їм зараз дуже непросто. Багато хто з них зараз має приймати важкі доленосні рішення для себе та своїх сімей”, – зазначила Верещук.

Постають два основні питання:

Чи залишатися жити під тимчасовою окупацією?

Якщо залишатися під окупацією, чи брати російський паспорт?

“Не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання, як міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, раджу наступне:

1) Переїжджати на підконтрольну територію. Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості. Бо, зрештою, йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей.

2) Не брати російський паспорт. Знаю, що це може бути непросто, але в довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди.

Отже, не беріть російські паспорти, не залишайтеся в окупації!” – наголосила Верещук.

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