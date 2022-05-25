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Путін підписав указ про спрощену видачу паспортів РФ мешканцям Херсонщини й Запоріжжя

25/05/2022 14:53

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів мешканцям Запорізької та Херсонської областей України.

Як передає “Новинарня“, відповідний документ опублікований на офіційному порталі правої інформації  РФ у середу, 25 травня.

Таке рішення очільника Кремля фактично означає примусову паспортизацію жителів українських окупованих територій.

Нагадаємо, 24 квітня 2019 року Путін підписав аналогічний указ для мешканців окупованих територій Луганської та Донецької областей України. Після цього Росія почала проводити примусову паспортизацію мешканців ОРДЛО.

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