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У Дніпрі громадянин РФ публічно спалив свій паспорт на знак протесту

09/03/2022 20:46

У Дніпрі на площі Героїв Майдану громадянин Російської Федерації публічно спалив свій паспорт, протестуючи проти агресії РФ в Україні.

Про це в середу, 9 березня, інформує пресслужба міської ради.

“Полив ацетоном паспорт, щоб він краще горів. Росія напала на Україну, вона бомбить мирні міста. Слів у мене нема: вони взагалі нормальні люди?” – сказав Василь Василишин перед спаленням документа.

Перед цим він вигукнув “Слава Україні!” та вказав напрямок для російського військового корабля.

Василь Василишин мешкає в Дніпрі з 1996 року, до цього жив у республіці Комі (північ РФ).

“Я хочу закликати громадян Росії, які мешкають в Україні, робити те саме (спалювати паспорти, – “Н”). Щодо людей, які живуть в РФ, хочу сказати – не слухайте Путіна, він маразматик. Мене не потрібно ні від чого рятувати, ніколи я не відчував якихось утисків щодо того, що спілкуюсь російською мовою”, – розповів Василишин.

Фото: пресслужба Дніпровської міської ради

Зараз він має посвідку на проживання в Україні, найближчим часом хоче отримати громадянство.

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