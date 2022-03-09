Понад 70% українців не згодні на умови Путіна, – опитування

Три чверті українців проти визнання Криму російським і ще більше – проти визнання “незалежності” окупованих територій Донецької та Луганської областей. Трохи більше половини громадян – виступають проти того, щоб відмовитися від курсу на НАТО.

Про це свідчать дані опитування Info Sapiens, проведене 3-4 березня для Британського дослідницького агентства OРБ, повідомляє “Українська правда“.

Деталі: За даними всеукраїнського опитування, проведеного після тижня війни Росії проти України, більшість українців проти того, щоб погоджуватися на умови держави-агресора.

Так, 79% українців виступають проти офіційного визнання частиною Росії раніше окупованих районів Донбасу.

Також 75% респондентів – проти офіційного визнання Криму частиною Росії.

Тим часом проти заборони на вступ України в НАТО висловилися 56% опитаних.

Як відомо, для припинення вогню Росія вимагає від України, серед іншого, визнати Крим російським, визнати “незалежність” ОРДЛО і відмовитися від вступу в НАТО.

При цьому 67% опитаних готові особисто чинити збройний опір для припинення російської окупації України. Серед них 78% чоловіків і 59% жінок.

66% українців вважають, що прості росіяни винні в збройній агресії, а 30% – що не винні.

Опитування проводилося 3-4 березня 2022 року. Вибірка дослідження – 1024 респонденти. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення.

Опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Воно також не охоплює українців, що виїхали за кордон.

Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

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