Генштаб визнав відхід українських військ із Сєвєродонецька

Генштаб ЗС України визнав відхід українських військ із міста Сєвєродонецьк – адміністративного центру Луганської області.

Про це йдеться у зведенні ГШ ЗСУ станом на 18:00 суботи, 25 червня.

“Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що на Лисичанському напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка та Золотарівка, – зі зведення Генштабу ЗСУ.

Як відомо, про вихід українських військ із Сєвєродонецька – адміністративного центру Луганської області – стало відомо вранці 24 червня. В МОУ просили зберігати “тишу” з цього приводу.

Перед тим у місті тривали вуличні бої, ЗС України довгий час контролювали лише промислову зону в районі хімічного заводу “Азот”.

Російські окупанти зайшли в місто 27 травня, оволодівши готелем “Мир”.

Після виходу ЗСУ із Сєвєродонецька останнім підконтрольним містом Луганської області залишається Лисичанськ на іншому березі річки Сіверський Донець.

Існує загрозу виходу рашистів на Лисичанськ із півдня.

При цьому ГШ офіційно не коментував долю українських військ у районі міста Гірське, що на південь від Лисичанська.

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