Home / Війна / Генштаб визнав відхід українських військ із Сєвєродонецька

Генштаб визнав відхід українських військ із Сєвєродонецька

25/06/2022 18:54

Генштаб ЗС України визнав відхід українських військ із міста Сєвєродонецьк – адміністративного центру Луганської області.

Про це йдеться у зведенні ГШ ЗСУ станом на 18:00 суботи, 25 червня.

“Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що на Лисичанському напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка та Золотарівка, – зі зведення Генштабу ЗСУ.

Як відомо, про вихід українських військ із Сєвєродонецька – адміністративного центру Луганської області – стало відомо вранці 24 червня. В МОУ просили зберігати “тишу” з цього приводу.
Перед тим у місті тривали вуличні бої, ЗС України довгий час контролювали лише промислову зону в районі хімічного заводу “Азот”.
Російські окупанти зайшли в місто 27 травня, оволодівши готелем “Мир”.

Після виходу ЗСУ із Сєвєродонецька останнім підконтрольним містом Луганської області залишається Лисичанськ на іншому березі річки Сіверський Донець.

Існує загрозу виходу рашистів на Лисичанськ із півдня.
При цьому ГШ офіційно не коментував долю українських військ у районі міста Гірське, що на південь від Лисичанська.

Мапа Лисичанського напрямку від американського Інституту вивчення війни (на 24.06.2022)

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 122 – 25.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Відхід із Сєвєродонецька: в НГУ пояснили причину й деталі

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна
Харківський фізико-технічний інститут

Через обстріли пошкоджено ядерну установку в науковому інституті в Харкові. Радіація в нормі

У результаті чергового обстрілу Харкова російськими військами 25 червня 2022 року зазнала пошкоджень ядерна установка «Джерело нейтронів», розташована в Харківському фізико-технічному інституті. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse