Збройні сили України вийшли з Сєвєродонецька, – Бутусов

На виїзді з міста Сєвєродонецьк. Ілюстративне фото

Українські підрозділи вийшли з промислової зони міста Сєвєродонецьк, яка була останнім форпостом ЗСУ у фактичному адміністративному центрі Луганської області.

Про це вранці в п’ятницю, 24 червня, повідомив у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов, який сам брав участь у виході.

“Ми вийшли з Сєвєродонецька. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. На тій ділянці фронту, де я знаходився, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат.

Відходити гірко, але це рішення давно вже назріло”, – написав редактор “Цензора”.

“Українські воїни гідно билися за місто, і зробили більше, ніж можливо в таких надзвичайно важких умовах. Без мостів та без понтонів (після знищення ворогом 13 червня третього моста на вихід у Лисичанськ – “Н”) кожен день бою був суцільним героїзмом”, – розповів Бутусов.

“Ми вийшли. Але ми обов’язково повернемось. Вічна слава українським героям, які бились за Сєвєродонецьк до кінця”, – додав він.

Раніше цього ранку голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що “ЗСУ доведеться відійти від Сєвєродонецька. Наші захисники вже отримали таку команду”.

У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 24 червня ішлося про те, що “тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк”, окупанти вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, наступальні дії ворога в районі Борівського наші воїни успішно зупинили.

Як відомо, напередодні підрозділи ЗСУ вийшли з району міста Золоте. Таким чином, останнім містом, яке Сили оборони України контролюють на Луганщині, тепер залишається Лисичанськ.

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