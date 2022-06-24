Росіяни взяли селище Миколаївка, ЗСУ будуть відходити з Сєвєродонецька, – голова Луганської ОВА

Російські війська захопили селище Миколаївка Сєвєродонецького району Луганської області. ЗСУ зупинили наступ рашистів з півдня від Лисичанська, однак українським підрозділам імовірно доведеться відійти з Сєвєродонецька.
Про це вранці в п’ятницю, 24 червня, у фейсбуці повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.
“Лисичанськ та Борівське орки обстріляли з авіації, але наступи в районах цих населених пунктів ЗСУ зупинили.
Наші воїни зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали ворогу втрат та змусили відступити. (…)
Окупанти намагаються встановити контроль над Гірським, змогли оволодіти Миколаївкою. Окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, бойові дії тривають”, – ідеться в дописі Гайдая о 9:31.
О восьмій годині в телеефірі голова області повідомив, що “ЗСУ доведеться відійти від Сєвєродонецька. Наші захисники вже отримали таку команду”.
“Захисники Сєверодонецька будуть відходити з міста на нові, більш укріплені позиції. Рашисти майже зруйнували Сєвєродонецьк, критична інфраструктура знищена вся, пошкоджено 90 % міста, 80% житлових будинків доведеться зносити – відновленню вони не підлягають”, – заявив Сергій Гайдай.
За його словами, війська РФ просуваються на напрямок Лисичанська із Тошківки-Золотого. “На околиці вже заходили ворожі ДРГ, атаки пройти вглиб міста були відбиті”.
Також голова ОВА повідомив, що в Лисичанську знайдено двох загиблих, одну людину поранено. Пошкоджено житлові будинки та будівлі ЖКГ.
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