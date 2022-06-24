Понад 34,5 тис. “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат ворога

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 24 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 100 військовослужбовців противника, 3 танків, 5 бронемашин тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Слов’янському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 34 530 (+100) осіб ліквідовано,

танків – 1 507 одиниць (+3),

бойових броньованих машин – 3 637 (+5),

артилерійських систем – 759 (+3),

РСЗВ – 241 (+1),

засобів ППО – 99,

літаків – 216,

гелікоптерів – 183 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2),

крилатих ракет – 137,

кораблів /катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 553 (+5),

спеціальної техніки – 60.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 23 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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