Ще 200 “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат окупантів

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Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 23 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 200 військовослужбовців противника, 8 танків, 18 бронемашин, 1 гелікоптера тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 34 430 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1 504 одиниць (+8),

бойових броньованих машин – 3 632 (+18),

артилерійських систем – 756 (+4),

РСЗВ – 240 (+1),

засобів ППО – 99,

літаків – 216,

гелікоптерів – 183 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6),

крилатих ракет – 137,

кораблів /катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 548 (+5),

спеціальної техніки – 60.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 22 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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