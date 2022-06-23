Ворог готує новий танковий наступ на Барвінкове і Слов’янськ, – ГШ

Рашисти дотують новий наступ від Ізюма в напрямках Барвінкового та Слов’янська, посилили для цього танкове угруповання на півдні Харківщини.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ в четвер, 23 червня.
“На Слов’янському напрямку угруповання агресора основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні наших військ. Ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм–Барвінкове та Ізюм–Слов’янськ. З метою посилення угрупування військ у районі міста Ізюм противник перемістив до двох танкових підрозділів. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов’янському напрямку”, – сказано у зведенні.
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