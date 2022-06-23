Росіяни оволоділи двома селищами на південь від Лисичанська, є загроза оточення

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Збройні сили України втратили контроль над селищем Лоскутівка та селом Рай-Олександрівка в Луганській області (відповідно, Сєвєродонецький і Попаснянський райони), що на південь від Сєвєродонецька і Лисичанська. При цьому підрозділи ЗСУ імовірно відійшли з району Золотого і перегрупувалися, щоб не потрапити в оточення.

Відповідна інформація випливає з ранкового зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00 четверга, 23 червня, та з повідомлення голови ОВА Сергія Гайдая.

У зведенні сказано: “На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк, веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районі міста Лисичанськ та блокуванні основних логістичних шляхів.

На Сєверодонецькому напрямку противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець”.

Також зазначається, що на Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчоярівка. Намагаються оволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут–Лисичанськ.

“Для посилення угруповання на зазначеному напрямку, в район населеного пункту Новотошківське, ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу”, – зазначили в Генштабі.

З огляду на інформацію про захоплення рашистами Лоскутівки і Рай-Олександрівки сайт Deepstatemap.live, що укладає карту бойових дій, уже позначає район міст Золоте і Гірське як захоплений російськими військами.

Для порівняння – інша мапа за вечір 22 червня, оприлюднена трохи раніше:

Про вихід підрозділів ЗСУ із Золотого з метою недопущення оточення пишуть у соцмережах.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай увечері повідомляв, що “росіяни продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та в напрямок Тошківка-Золоте. Нині там тривають бої. Орки хочуть оточити наших військових”.

Уранці 23 червня в ефірі національного телемарафону Гайдай розповів: “Рашисти зосереджені на двох напрямках : Сєвєродонецьк та Тошківка-Золоте. Частково орки там мають успіх через застосування “повзучої тактики”, тобто знищення населених пунктів.

…Щодо суперечок по ситуації в Золотому: аби не було оточення, командування могло дати команду щодо відходу на більш укріплені позиції. Слідкуємо за тактичною ситуацією після цієї ночі, можливо, буде нове перегрупування”.

При цьому голова ОВА зазначив, що “дуже небезпечно в Лисичанську, окупанти цілодобово розстрілюють місто, тим не менше триває “тиха” евакуація, гумвантажі завозяться щоденно”.

За його словами, траса Лисичанськ-Бахмут під обстрілами і не проїзна, “ми користуємося паралельним маршрутом”.

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