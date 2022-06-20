ЗСУ втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька, – Гайдай

Сили оборони втратили контроль над смт Метьолкіне на Луганщині.

Про це вранці в понеділок, 20 червня, повідомив глава ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки. Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру”, – повідомив він.

За словами Гайдая, російські загарбники продовжують використовувати “повзучу” тактику – Луганщину знищують з усієї можливої зброї.

Водночас глава ОВА зазначає, що триває “тиха” евакуація з Лисичанська – силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. Із населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

Нагадаємо, про частковий успіх ворога у Метьолкіному внаслідок штурму Генштаб повідомляв увечері 18 червня.

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