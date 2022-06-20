“Тримаємо Сєвєродонецьк”: воїни ССО розповіли про тактику ворога і як обороняють місто. ВІДЕО

Українські спецпризначенці розповіли про тактику ворога і свою роботу на околицях Сєвєродонецька Луганської області.

Як передає “Новинарня“, відповідне відео пресслужба Командування Сил спецоперацій опублікувала в неділю, 19 червня.

На кадрах видно, як військові в’їжджають у Лисичанськ. Відстань до Сєвєродонецька – близько 10 км.

“У більшості вони просто мають перевагу в кількості снарядів. Закидують всю територію, окупантам неважливо, чи є там українські війська, чи немає. Чи там є цивільні – не розбирають”, – розповідає український захисник.

“Все, що в них є, вони застосовують на цих ділянках і зносять з лиця землі населені пункти. Після чого просуваються, потім – артилерія. Але тут вони просунутися не можуть, бо Збройні сили тримають удар. Ворог має великі втрати”, – говорить інший воїн ССО.

Росіяни в Сєвєродонецьку ставлять собі за мету йти “не кварталами, а будинок за будинком”.

“Це так затягується. Ми їх вибиваємо, а вони знову застосовують цю тактику”, – додав він.

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