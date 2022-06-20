ЗСУ успішно наступають на Херсонщині і на Запоріжжі, росіяни змушені укріплювати позиції, – ISW

Контратаки Збройних сил України на південному напрямку найближчими тижнями ще більше загрожуватимуть російським окупантам у Херсоні.
Про це інформує американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 19 червня.
Аналітики прогнозують, що українські контратаки продовжать відкидати російські війська, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей, і в найближчі тижні можуть ще більше загрожувати загарбникам у Херсоні.
Водночас успішні українські контратаки в районі Запоріжжя змушують окупантів терміново перекидати підкріплення на цю ослаблену ділянку лінії фронту.
Рашисти, ймовірно, стягують війська в Запорізьку область “для захисту від безперервних українських контратак на Мелітополь, які можуть загрожувати російському контролю над містом”.
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