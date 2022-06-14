Росія може мати проблеми з поповненням запасів зброї, – розвідка Британії

Попри збільшення Росією фінансування на воєнні витрати, РФ буде мати проблеми з поповненням запасів техніки через вплив санкцій Заходу та нестачу досвіду у деяких сферах.
Про це вранці в вівторок, 14 червня, інформує пресслужба міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
10 червня перший заступник керівника Військово-промислової комісії РФ спрогнозував, що державні витрати на армію зростуть на 600-700 млрд рублів, що може означати збільшення фінансування на близько 20%.
“Держфінансування дозволить оборонпрому країни повільно мобілізуватися для того, щоб задовольняти потреби, які виникають через війну проти України. Проте із задоволенням багатьох цих потреб можуть бути проблеми, частково – через ефект санкцій і нестачу досвіду.
Виробництво у РФ високоякісної оптики та передової електроніки, ймовірно, все має труднощі, і це може підірвати зусилля для заміни обладнання, втраченого в Україні”, – зазначають в огляді.
Щодо бойових дій зазначається, що оперативні зусилля РФ і далі зосереджені довкола Сєвєродонецька.
Також, вперше за кілька тижнів, можливо відбулось невелике просування в районі Харкова.
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