Родичів моряків із крейсера “Москва” змушують мовчати про загиблих, – ГУР

У Росії родини моряків із затонулого крейсера “Москва” примушують замовчувати інформацію про загиблих близьких.

Про це у вівторок, 7 червня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що соціальна напруженість серед родичів росіян, які загинули на крейсері “Москва”, продовжує зростати.

Щоб покращити важкий психологічний стан членів сімей екіпажу колишнього флагмана чорноморського флоту РФ, який затонув 14 квітня, з родичами моряків працює спеціальна група психологів, медиків і юристів.

За даними воєнної розвідки України, основною метою групи є унеможливлення витоку інформації про загиблих та зниклих безвісти строковиків.

Зокрема родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про синів і чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм погрожують невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням.

Крім того, у Севастополі під час зустрічі командувача чорноморського флоту з родичами загиблих моряків будинок офіцерів флоту охороняла військова поліція, а самого командувача супроводжувала група спецпризначенців.

За даними розвідки, на знак протесту частина родичів на зустріч з командуванням флоту не прийшла.

Що й де сталося

Флагман ЧФ Росії ракетний крейсер “Москва” був уражений двома українськими ракетами (ймовірно, “Нептун”), загорівся та затонув у Чорному морі – за офіційною інформацією, 14 квітня.

Про ураження крейсера стало відомо вечері 13 квітня.

Згодом і розробники з київського КБ “Луч”, і колишній куратор ракетної програми України підтвердили, що удару по “Москві” було завдано саме українськими протикорабельними ракетами “Нептун”.

Росіяни офіційно заявляли лише про пожежу на крейсері, детонацію боєкомплекту, невдале буксирування в умовах шторму – відтак корабель перекинувся й затонув.

В американському міноборони в коментарях ЗМІ підтвердили, що удар та подальше затоплення крейсера є заслугою української ракети.

Експерти Naval News проаналізували знімки із супутників з інфрачервоним фільтром і визначили точні координати місцерозташування крейсеру “Москва” в момент влучання в нього українських ракет.

Встановлено, що вибух на кораблі стався ще о 6:52 за київським часом 13 квітня.

У цей момент корабель перебував за 80 морських миль від Одеси, 50 миль від українського узбережжя, між островом Зміїний та Севастополем.

Точні координати в момент удару українських ракет по крейсеру – 45°10’43.39″N, 30°55’30.54″E

У цей момент неподалік “Москви” перебувало ще кілька російських бойових кораблів.

Експерти наголосили, що це підтверджує версію української влади, адже корабель перебував на відстані, яка потрапляє в радіус дії ракет “Нептун”.

Міноборони Росії спочатку заявляло, що екіпаж “Москви” вижив та був “повністю евакуйований” на інші кораблі.

Американські джерела зазначали, що внаслідок вибуху й затоплення крейсера є загиблі та врятовані.

15 квітня в Севастополі відбулася церемонія прощання з крейсером “Москва”, куди принесли жалобний вінок із написом “кораблю та морякам“.

16 квітня міністерство оборони РФ опублікувало відео із залишками екіпажу крейсера “Москва” на плацу, на якому є також командир корабля Антон Купрін. З екіпажем зустрічається головнокомандувач ВМФ Росії Микола Євменов та каже, що особовий склад крейсера “Москва” перебуває в основному пункті базування – місті Севастополь”.

На опублікованому відео (без звуку) у строю перед адміралом Євменовим стоять, на око, приблизно 150-200 моряків, переважно матросів. Невідомо, яка частина з них справді з “Москви”.

У різні роки чисельність команди крейсера “Москва” становила 416-510 осіб. Чому в строю немає решти членів екіпажу, російська влада ніяк не пояснює.

Тим часом у російських мережах починають спливати загиблі на крейсері “Москва”.

“Новая газета. Европа” публікувала розповідь матері одного із врятованих строковиків, який був в екіпажі “Москви”, з його зізнанням: на борту крейсера загинули близько 40 осіб, є зниклі безвісти, багато поранених із відірваними кінцівками.

22 квітня міністерство оборони Росії вперше озвучило дані про втрати на затопленому крейсері “Москва”: загинула нібито лише одна людина, зате 27 – “зникли безвісти”, 396 – евакуйовані.

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