Ворог має певний успіх у наступі на село Метьолкіне під Сєвєродонецьком, – ГШ

На Сєверодонецькому напрямку російська армія продовжує вогневий вплив зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. Ворог намагався вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, успіху не мав.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у вечірньому зведенні в суботу, 18 червня.
“В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили”, – сказано у зведенні.
На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Берестового.
На Слов’янському напрямку противник застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Намагається створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм – Слов’янськ.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перегрупування підрозділів наших військ на інші напрямки. Застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.
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