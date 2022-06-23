На Донеччині бійці 10 огшбр знищили російський розвідувальний безпілотник. ФОТО

У Донецькій області військовослужбовці 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ знищили “надсучасний” російський безпілотник “Орлан”. Розвідка для окупантів виявилась провальною.
Про це в четвер, 23 червня, інформує пресслужба 10-ї огшбр.
“«Надтехнологічний» безпілотник армії РФ достроково та незаплановано закінчив свій політ. Обійшлося це не без участі бійців «десятки». На фотографіях видно, що бак в цьому «чуді прогресу» зроблений зі звичайної пляшки і закривається на пластиковий корок. Як тобі таке, Ілоне Маск?” – йдеться у повідомленні.
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