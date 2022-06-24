В окупованому Алчевську ворожа ППО “перехопила” саму себе. ВІДЕО

У тимчасово окупованому Алчевську Луганської області система протиповітряної оборони окупантів “перехопила” саму себе.

Як передає “Новинарня“, відповідне відео в п’ятницю, 24 червня, опублікував військовий історик та експерт Михайло Жирохов у фейсбуці.

На відео видно, як одна з ворожих ракет ППО після запуску змінила траєкторію й уразила саму систему.

“Поки що і вони, і ми воюємо старими радянськими ракетами, і такі випадки бувають”, – прокоментував Жирохов.

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