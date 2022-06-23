Росіяни знищують цивільну інфраструктуру Лисичанська, на цьому напрямку окупанти зосередили понад сотню РСЗВ. ВІДЕО

Лисичанськ Луганської області потерпає від щільного вогню російських загарбників. Окупанти знищують в місті цивільну інфраструктуру – зосередили на цьому напрямку понад сотню одиниць реактивної артилерії.

Про це йдеться в сюжеті “Військового телебачення України”, опублікованого пресслужбою Генерального штабу ЗСУ в четвер, 23 червня.

“На цьому напрямку рашисти зосередили понад сотню одиниць реактивних систем залпового вогню. А ствольної артилерії та мінометів тут стільки, що росіяни просто накривають щільним вогнем цілі квартали“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що атаки ворога спричиняють численні втрати серед мирних містян.

Евакуація з Лисичанська відбувається, проте вона ускладнена через постійні обстріли.

“Люди гинуть і в своїх квартирах, будинках, подвір’ях”, – розповідає місцева мешканка.

“Багато вулиць через руйнування заблоковані, а відсутність зв’язку унеможливлює будь-яку комунікацію медичних підрозділів та ДСНС”, – йдеться в повідомленні.

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