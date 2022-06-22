В Луганську окупанти влаштовують витоки газу в багатоповерхівках, щоб впіймати чоловіків для мобілізації, – СБУ

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У тимчасово окупованому Луганську російські загарбники влаштовують витоки газу в багатоповерхівках, щоб вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від “мобілізації”.

Про це в середу, 22 червня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Як розповів військовополонений з Луганська, якого ворог мобілізував у квітні, рашисти “роблять виток газу, жінок і дітей відділяють окремо, а чоловіків – в автобуси”.

Він сам був непридатним для війська, але хронічне захворювання судин не допомогло уникнути тотальної мобілізації в так званій “ЛНР”.

Після призову з нього, помічника продавця, впродовж тижневих навчань зробили механіка-водія БМП, показали як правильно тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька.

За першої ж нагоди “вояка” здався в полон. Каже, що не стріляв і звертається до земляків: “Не ховайтеся, робіть, що хочете, але не йдіть на цю війну”.

Зараз із ним працюють слідчі СБУ, щоб з’ясувати ступінь його причетності до злочинів проти України.

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