Росіяни зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, – Гайдай

Перший зруйнований міст через Сіверський Донець між Лисичанськом і Сєвєродонецьком. Фото 21 травня 2022

Окупанти зруйнували всі три мости, що ведуть до Сєвєродонецька. Однак українські військові там не заблоковані.

Про це в понеділок, 13 червня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Всі мости зруйновано, але Сєвєродонецьк не заблоковано. Комунікація з містом є. Рашисти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем.

Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано. Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті, виживають у вкрай важких умовах”, – сказав голова ОВА.

За словами Гайдая, також росіяни продовжують потужно обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гуманітарні вантажі завозяться щоденно.

За словами глави області, навіть у разі швидкого вигнання окупантів із Сєвєродонецька поновити комунікації міста до зими не вдасться.

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