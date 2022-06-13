Росіяни зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, – Гайдай

Окупанти зруйнували всі три мости, що ведуть до Сєвєродонецька. Однак українські військові там не заблоковані.
Про це в понеділок, 13 червня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
“Всі мости зруйновано, але Сєвєродонецьк не заблоковано. Комунікація з містом є. Рашисти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем.
Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано. Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті, виживають у вкрай важких умовах”, – сказав голова ОВА.
За словами Гайдая, також росіяни продовжують потужно обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гуманітарні вантажі завозяться щоденно.
За словами глави області, навіть у разі швидкого вигнання окупантів із Сєвєродонецька поновити комунікації міста до зими не вдасться.
Читайте також:
Армія РФ відтіснила підрозділи ЗСУ з центру Сєвєродонецька
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!