Армія РФ відтіснила підрозділи ЗСУ з центру Сєвєродонецька

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Росіяни вели штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мали частковий успіх, відтіснивши підрозділи ЗСУ з центру міста, бойові дії тривають.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 13 червня.

“На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають”, – йдеться у повідомленні.

Також на цьому напрямку росіяни обстрілювали з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

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