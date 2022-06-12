Залужний звірився з Міллі: по РФ ведемо вогонь у відповідь, у Сєвєрі ворога зупинили, переходимо до контрнаступальних дій

Валерій Залужний і Марк Мллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів чергову розмову з американським колегою – головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі – та принагідно поінформував про ситуацію на фронті.

Про це йдеться в дописі на ФБ-сторінці генерала Залужного ввечері в неділю, 12 червня.

“Поінформував генерала Міллі про поточну оперативну обстановку. Так, наголосив, що противник сконцентрував головні зусилля на півночі Луганської області. Він масово застосовує артилерію і, на жаль, має десятикратну вогневу перевагу. Але, попри все, ми продовжуємо утримувати позиції. Кожен метр української землі там политий кров‘ю, але не тільки нашою, а й окупанта”, – розповів головком.

Він констатував, що складною є ситуація, зокрема, в місті Сєвєродонецьк.

“Туди ворогом було перекинуто до семи батальйонно-тактичних груп. Незважаючи на щільний вогонь, нам вдалося зупинити противника“, – заявив Залужний.

Він звернув увагу на те, що, “зазнаючи невдач на Луганському напрямку, російські окупаційні війська відновили обстріли житлових кварталів Харкова, що вимагає від нас адекватних дій“.

Також збройні сили РФ продовжують обстрілювати артилерією та мінометами підрозділи сил оборони України в Чернігівській та Сумській областях – “ми ведемо вогонь у відповідь”.

“На окремих напрямках ми перейшли до контрнаступальних дій“, – заявив також головком.

За його словами, станом на сьогодні

маємо ширину фронту 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії.

“Я вкотре повторив генералу Міллі своє прохання – у найкоротші терміни допомогти нам отримати більше артилерійських систем калібру 155 мм”, – розповів Залужний.

Також він поділився зі своїм візаві стратегічними цілями Генерального штабу Збройних сил України. “Розуміння стратегії нашої збройної боротьби і проведення операцій допоможе забезпечити прозорість взаємин з партнерами, чіткі і зрозумілі кількісні та часові рамки міжнародної технічної допомоги, про яку ми просимо”, – прокоментував головком.

Валерій Залужний додав, що обмінявся з Міллі думками про хід передачі і застосування вже наданого озброєння, провів аналогії з ленд-лізом часів Другої світової війни та обговорив сценарії подальшого розвитку ситуації.

“Вважаю цю глибоко шановану мною Людину своїм наставником, повідомив і подякував за це”, – зазанчив Залужний у дописі щодо генерала Міллі.

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