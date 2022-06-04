Home / Війна / “Опанували за тиждень”: Залужний показав бойову роботу самохідних гаубиць М109А3 із Норвегії

“Опанували за тиждень”: Залужний показав бойову роботу самохідних гаубиць М109А3 із Норвегії

04/06/2022 22:09

Самохідні гаубиці М109А3, надані Збройним силам України Норвегією в рамках міжнародної технічної допомоги, вже працюють на передовій та з високою точністю знищують ворога.

Про це ввечері в суботу, 4 червня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він поширив низку фото з норвезькими гаубицями в українській армії та зауважив: “Мої люди з легкістю за один тиждень опанували М109А3”.

“Як відзначають мої артилеристи, ключова відмінність цих гармат від радянських зразків, – те, що вони зроблені для людей. Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів – кермо, замість механічної – коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував. Солдати раділи навіть таким простим елементам, як наварені по краях башти кошики для особистих речей”, – розповів головком.

Стосовно технічних характеристик, то, за його повідомленням, гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас.

Дальність стрільби складає до 22 км. Але в подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах”, – зазначив Залужний.

Головком подякував норвезькому народу за дієву допомогу та додав, що розраховує “на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, чия перевага в артилерії та реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат”.

“Без негайного постачання далекобійної артилерії та РСЗВ нам дедалі складніше стримувати агресора”, – наголосив Залужний.

Фотогалерея (гортайте):

Самохідні гаубиці М109А3_1 Самохідні гаубиці М109А3 Самохідні гаубиці М109А3_3 Самохідні гаубиці М109А3_4 Самохідні гаубиці М109А3_5
<
>

Як відомо, рішення про передачу M109A3 уряд Норвегії прийняв ще на початку квітня. Хоча точна їх кількість офіційно не називається, орієнтовно мова йде про 20 одиниць.

Читайте також:
Україна вже отримала самохідні гаубиці M109

Генштаб показав відео, як гаубиці FH70 працюють по росіянах

“До бою!”, дальність – 22110 метрів, відпрацювали, зникли”: ЗСУ показали роботу французьких САУ CAESAR на Донбасі

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Річкові трамваї” мобілізували на захист Вітчизни

На допомогу військовим кораблям в Україні залучено навіть пасажирські теплоходи – “річкові трамваї”, з’ясували у Defense Express. Командування Сухопутних військ України оприлюднило кадри з навчань, під час яких була...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse