“Опанували за тиждень”: Залужний показав бойову роботу самохідних гаубиць М109А3 із Норвегії

Самохідні гаубиці М109А3, надані Збройним силам України Норвегією в рамках міжнародної технічної допомоги, вже працюють на передовій та з високою точністю знищують ворога.

Про це ввечері в суботу, 4 червня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він поширив низку фото з норвезькими гаубицями в українській армії та зауважив: “Мої люди з легкістю за один тиждень опанували М109А3”.

“Як відзначають мої артилеристи, ключова відмінність цих гармат від радянських зразків, – те, що вони зроблені для людей. Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів – кермо, замість механічної – коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував. Солдати раділи навіть таким простим елементам, як наварені по краях башти кошики для особистих речей”, – розповів головком.

Стосовно технічних характеристик, то, за його повідомленням, гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас.

“Дальність стрільби складає до 22 км. Але в подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах”, – зазначив Залужний.

Головком подякував норвезькому народу за дієву допомогу та додав, що розраховує “на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, чия перевага в артилерії та реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат”.

“Без негайного постачання далекобійної артилерії та РСЗВ нам дедалі складніше стримувати агресора”, – наголосив Залужний.

Фотогалерея (гортайте):

Як відомо, рішення про передачу M109A3 уряд Норвегії прийняв ще на початку квітня. Хоча точна їх кількість офіційно не називається, орієнтовно мова йде про 20 одиниць.

Читайте також:

Україна вже отримала самохідні гаубиці M109

Генштаб показав відео, як гаубиці FH70 працюють по росіянах

“До бою!”, дальність – 22110 метрів, відпрацювали, зникли”: ЗСУ показали роботу французьких САУ CAESAR на Донбасі