Генштаб показав відео, як гаубиці FH70 працюють по росіянах

Фото: ГШ ЗСУ

Збройні сили України отримали причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм. Гаубиці вже передані в бойові українські артилерійські підрозділи та працюють по російських окупантах.

Відео роботи цієї зброї поширив на своїй сторінці у п’ятницю, 27 травня, Генеральний штаб ЗСУ.

“Українські воїни швидко опановують новітні зразки озброєння, надані країнами партнерами, бо розуміють, що артилерист і гармата в бою стають одним цілим – потужним та лютим звіром, готовим нищити ворога, що прийшов на рідну землю”, – підписане відео.

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