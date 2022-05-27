Генштаб показав відео, як гаубиці FH70 працюють по росіянах

Збройні сили України отримали причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм. Гаубиці вже передані в бойові українські артилерійські підрозділи та працюють по російських окупантах.
Відео роботи цієї зброї поширив на своїй сторінці у п’ятницю, 27 травня, Генеральний штаб ЗСУ.
“Українські воїни швидко опановують новітні зразки озброєння, надані країнами партнерами, бо розуміють, що артилерист і гармата в бою стають одним цілим – потужним та лютим звіром, готовим нищити ворога, що прийшов на рідну землю”, – підписане відео.
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