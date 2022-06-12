ЗСУ відбили штурми рашистів на півночі та півдні Харківської області

На Харківщині російські війська намагалися наступати з півночі, з окупованої території під кордоном РФ, але не мали успіху.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 неділі, 12 червня.
“На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, намагається покращити тактичне положення, продовжує удосконалення інженерного обладнання оборонних позицій в районі населеного пункту Новий Бурлук… Безуспішно вів штурм в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне“, – сказано в повідомленні.
Також зазначається, що ворог обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки.
На півдні Харківської області – на Слов’янському напрямку – українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина. Таким чином, ЗСУ й надалі не дозволяють рашистам пройти до Барвінкового та наблизитися до Слов’янська з півночі.
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