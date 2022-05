ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 97 – 31.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: За минулу добу в області двоє загиблих та четверо поранених.

Рашисти штурмують Сєвєродонецьк, намагаючись просунутися вглиб міста, вуличні бої тривають.

Окрім того, ворог штурмує інші напрямки Луганщини: гаряче в Тошківці, Золотому, Комишувасі, Нирковому – рашисти успіху не мають, бої продовжуються. В області близько 50 руйнувань будівель, зокрема дитсадок в Гірському.

Райони, де тривають вуличні бої в Сєвєродонецьку важко обстежувати, тож кількість жертв там невідома.

Харківщина. Більш як 1500 українців вдалося напередодні евакуювати із тимчасово окупованих територій.

“Усі вони уже в безпеці. Це жінки, діти, люди похилого віку, особи з інвалідністю. Для всіх організували підвезення в залежності від запитів евакуйованих, автобусами довезли до логістичних центрів. Ще 16 осіб вдалося евакуювати залізницею.

Евакуйованих забезпечили харчуванням, медичною та психологічною допомогою. На місці аналізуємо потреби та запити для ухвалення подальших логістичних рішень”, – голова ОВА Олег Синєгубов.

Уночі окупанти завдали ракетного удару по Слов’янську. Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені. Постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок. Наразі проводяться рятувальні роботи.

Точну кількість жертв та постраждалих ще встановлюють, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Дніпропетровська область. “Ніч більш-менш спокійна. Одна коротка тривога на ранок. Ворог продовжує обстріли Криворізького району. Знову вдарив по Зеленодольській громаді. Людей не зачепило”, – голова ОВА Валентин Резніченко.

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки, матеріальних засобів з території РФ.

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Терни, Лозова, Протопопівка, Рудневе, Соколівка та інших.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, створенні умов для подальшого наступу. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха та Велика Комишуваха.

Була спроба штурму в районі населеного пункту Довгеньке, ворог успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку противник здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк. Активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.

На Лиманському напрямку ворог здійснює перегрупування та підготовку до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів подальшого просування в районі населеного пункту Лиман, зазнав втрат, відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Тошківка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог вів бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Успіху не має, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки. Проводив повітряну розвідку. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Мала Токмачка, Новоандріївка.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснив вогневе ураження цивільних об’єктів в районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Осокорівка, Князівка та Трудолюбівка.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Ворог здійснював мінометні обстріли населених пунктів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

ОК “Південь”: На півдні України окупанти активізують авіаційні та артилерійсько-мінометні удари.

За останню добу українські воїни завдали їм великих втрат. Силами ЗСУ знищено: 78 рашистів; 8 танків; 2 гаубиці; самохідна гармата “Піон”; 2 реактивні системи залпового вогню “Град”; 5 одиниць броньованої техніки; 2 одиниці автомобільної техніки.

У Маріуполі окупанти почали процедуру прийому документів для отримання російських паспортів.

Як розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, для цього маріупольці мають спочатку отримати довідку про реєстрацію в Донецьку, а потім подати документи на паспорт у місті Новоазовськ у так звану “міграційну службу ДНР”. Таки чином, “анексія Маріуполя Росією перейшла в наступну стадію реалізації”.

Президент США Джо Байден не виключає відправку Україні ракетних системи залпового вогню, але з меншою дальністю.

Як пише The Washington Post із посиланням на високопоставленого чиновника, “РСЗВ розглядається, але на столі немає нічого з можливостями дальнього удару”.

Євросоюз і члени G7 погодили виділення 9 млрд євро на відновлення України, повідомив Європейської ради Шарль Мішель. Він назвав це “сильною і конкретною підтримкою відбудови України”.

#EUCO will continue helping #Ukraine with its immediate liquidity needs, together with @G7

EUCO is ready to grant #Ukraine EUR 9 billion.

Strong and concrete support to #Ukraine’s reconstruction.

— Charles Michel (@CharlesMichel) May 30, 2022